‘Nieuwe wet hard nodig bij opsporen vermisten’

Dat zegt Carlo Schippers van het Team Recherchepsychologen van de Landelijke Eenheid, mede naar aanleiding van de vermissing van de Ierse timmerman James Patrick Grealis (24), tien jaar geleden in Breda. ,,In dat onderzoek proberen we als politie nog steeds te weten te komen aan wie de man enkele dagen voor zijn verdwijning 650 euro heeft overgemaakt”, zegt de vermissingsexpert. Het gaat om een vrouw met een Engelse naam, mogelijk familie van een Ierse collega van de vermiste. ,,Maar ook de Ierse politie mag niet zo maar de bankgegevens napluizen. Daar heeft ze een rechtshulpverzoek van Nederland voor nodig en daar hebben wij die aanwijzing voor een misdrijf weer voor nodig.”

Onbeantwoord

Zo belemmert het gebrek aan wetgeving effectief politieonderzoek, stellen Schippers en collega's. Het is volgens de deskundige niet alleen in Nederland een probleem maar in veel Europese landen. ,,Er zijn in vermissingszaken nu vragen die hierdoor onbeantwoord blijven. Die open eindjes zouden uitgezocht moeten worden, ook voor de gemoedsrust van de familie.”

Quote De nieuwe wet zou het speurwerk enorm versnellen en daarmee levens redden Carlo Schippers, Team Recherchepsychologen, Landelijke Eenheid

Zussen van Grealis hebben de in Nederland wonende Ierse collega van hun vermiste broer destijds gesproken. Ze denken dat hij een belangrijke getuige is die de politie meer kan vertellen, maar die heeft hem nooit gehoord en kan hem nu niet meer in Nederland traceren. De familie zelf is overtuigd van een misdrijf, maar net als politie en OM in Breda ziet gedragsdeskundige Schippers daar ‘geen objectieve aanwijzingen voor’. ,,Net als trouwens voor zelfmoord of andere scenario’s. Grealis lijkt in een zwart gat te zijn verdwenen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm James Patrick Grealis © Politie

Politie, OM en families van vermisten hopen dat de politiek nu eens haast maakt met de nieuwe Wet Zoekmiddelen bij Urgente Persoonsvermissingen. Het voorstel is al jaren in voorbereiding maar invoering ligt politiek gevoelig. Veel partijen hebben zorgen over de privacybescherming. Schippers, die mede aan de basis stond van het Landelijk Bureau Vermiste Personen: ,,De wet zou het speurwerk enorm versnellen en daarmee levens redden.”