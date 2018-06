Nieuwe vestiging SBK opent vanmiddag: kleiner maar meer potentie

Wapenstok voor Bredase boa's is 'zeer wenselijk'

16:44 BREDA - Het is 'zeer wenselijk' dat de boa's in Breda weer kunnen beschikken over een korte wapenstok om zich te kunnen verdedigen tegen agressieve personen. Dat schrijft het college van B&W in een antwoord op vragen van de VVD-fractie.