Nieuwe Veste Breda eert 100-jarige Marga Minco

BREDA - Vandaag viert Marga Minco haar honderdste verjaardag. De gevierde schrijfster is op 31 maart 1920 geboren in Breda (‘t Ginneken), in de Prins Hendrikstraat. Nieuwe Veste eert de jarige uitgebreid op de website.

De aanvankelijke plannen rond deze mijlpaal – een speciale dag met diverse activiteiten - zijn door de coronacrisis in de koelkast beland.

Ieder jaar

,,Die bewaren we voor volgend jaar of een ander moment. Onze intentie is om voortaan ieder jaar rond haar geboortedag aandacht te besteden aan Marga Minco. Maar omdat dit zo’n bijzondere verjaardag is, willen we die toch niet ongemerkt voorbij laten gaan”, aldus Marjolein Neervens, projectleider lezen & leren volwassenen.

Audiotour

Vandaag lanceert Nieuwe Veste daarom op haar website een Marga Minco-pagina met allerlei lees-, kijk- en luistertips. Zo zijn er foto’s, documentaires en verhalen te zien en is er een speciale audiotour Sporen van Marga Minco ontwikkeld langs plekken die te maken hebben met haar Bredase jaren. Minco woonde er op verschillende adressen, totdat ze in mei 1940 als Jodin ontslagen werd op de redactie van de Bredasche Courant en elders in het land moest onderduiken.

,,Die audiotour maakte deel uit van ons programma, mogelijk in combinatie met een bezoek aan de synagoge in de Schoolstraat. Nu kunnen mensen die tour thuis bekijken of zelf individueel maken.”

Educatief programma

Medewerkers van Nieuwe Veste zijn tevens bezig een educatief programma te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs, bedoeld voor het komende schooljaar, 2020-2021. Daarnaast zal een literatuurwedstrijd gehouden worden.

Felicitatie delen

Tenslotte roept Nieuwe Veste lezers op om vandaag een herinnering, mening, felicitatie of iets anders met betrekking tot Marga Minco te delen via social media, via #MargaMinco100. ,,Zo kunnen we er toch een feestelijke dag van maken”, aldus Marjolein Neervens.

Met de actie wil Nieuwe Veste laten zien dat Breda trots is op het feit dat een zo gewaardeerd auteur hier geboren is. Margo Minco is vooral bekend van de oorlogskroniek Het Bittere kruid (1957). Voor haar totale oeuvre ontving zij in 2005 de Constantijn Huygensprijs en in 2019 de P.C. Hooftprijs.