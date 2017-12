Nieuwe trend vuurwerk: Belgen kopen in Holland

ROOSENDAAL/BREDA - Het lijkt de omgekeerde wereld: Belgen die in Nederland vuurwerk komen kopen. Maar het is de knalharde realiteit. Nederlandse vuurwerkwinkels in de grensstreek hebben woensdag, op de eerste dag van de verkoop, al tientallen Belgische klanten verwelkomd.

Dat is voor het eerst. Traditioneel is het eenrichtingsverkeer en gaan Nederlanders massaal naar België om met name zwaar vuurwerk te kopen.

Oorzaak van de opmerkelijke trendbreuk: de verscherpte vuurwerkregels in België. De verkoop van zwaar knal- en siervuurwerk aan consumenten is er dit jaar geheel verboden. ,,De Belgische vuurwerkwet is nu zelfs strenger dan de Nederlandse'', zegt mede-eigenaar Patrick Jansen van Vesta Vuurwerk in Roosendaal.

Omgekeerde wereld

,,Het is een beetje de omgekeerde wereld'', beaamt de ondernemer met een glimlach. Hij speelde in op de nieuwe situatie door te flyeren in Essen en betaling op zijn site mogelijk te maken via Belgische banken. Dat werkt: ,,Vanmorgen hadden we al dik tien Belgische klanten.'' Jansen verwacht er de komende dagen enkele honderden, op een totaal van zo'n 5.000.

Compounds

Eigenaar Rob van Oosterhout van Hornbach in Breda deelt in de zakelijke vreugde. ,,Ook in onze vuurwerkwinkels in Tilburg en Teteringen zien we voor het eerst Belgische kentekens op de parkeerplaatsen.''

Bij Hornbach zijn vooral zogeheten compounds populair. Van Oosterhout: ,,Zo'n vuurwerkblok weegt tussen de 15 en 20 kilo. Als je die aansteekt, heb je een privéshow van 6 tot 8 minuten. Kost 125 tot 250 euro, maar vanmorgen was er nog een klant die er vijf meenam. In België zijn ze nu verboden.''

Goedkoper

Cejay Suykerbuyk (16) uit Essen heeft zojuist zijn gedroomde vuurwerk bij Vesta gekocht. ,,Knalvuurwerk, veel goedkoper dan bij ons'', zegt de jongen. Hij is door vader Ronald naar Roosendaal gebracht. In Essen heeft hij ook vuurwerk gekocht. ,,Maar dat is duurder.'' Twee 16-jarige plaatsgenoten stappen met een grijns naar buiten: geslaagd. Ze hebben ook geshopt in Essen en Baarle-Hertog. ,,Want we letten redelijk hard op de prijs.''

Gevaarlijkste

Jarenlang klaagde Nederland over de massale, legale verkoop in België van gevaarlijk vuurwerk aan Nederlandse klanten. In juli verscherpte België de verouderde wetgeving. De verkoop van 'de gevaarlijkste en luidste types vuurwerk' (categorie F3) is er nu verboden, een categorie die erg in trek was bij Nederlandse klanten.

Particulieren kunnen in België enkel nog vuurwerk kopen van de categorieën F1 (trektouwtjes, ijsfonteinen) en F2 (minder zware knal- en siervuurwerk). Daarbij is leeftijdscontrole in de winkels verplicht gesteld. Voor F2-vuurwerk geldt een grens van 16 jaar.

Verwarring

Ondanks de trendbreuk hebben vuurwerkwinkels aan de Belgische kant van de grens het dezer dagen druk met Nederlandse klanten. ,,Al zegt mijn gevoel dat er wat minder klandizie is'', zegt eigenaar Louis Sanders van Tuincentrum Moerkant in Essen. Hij verkoopt 80 procent van zijn vuurwerk 'aan vuurwerkgekke Nederlanders'.

Sanders en Belgische collega's verkopen ondanks het verbod nog steeds vuurwerk uit de F3-categorie. ,,Een van de leveranciers denkt een gaatje in de nieuwe wet te hebben gevonden. Er is verwarring ontstaan bij de overheid. De advocaten overleggen nu. Intussen geven de controleurs ons geen proces-verbaal.''