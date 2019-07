Nieuwe traditie geboren met Struinen in de Tuinen in Breda

BREDA - Op zo’n dertig locaties in en rond de Bredase binnenstad was zondag de eerste editie van ‘Struinen in de Tuinen’. Particulieren en een enkele instelling stelden hun eigen tuin open om mensen van een voorstelling te laten genieten.

Het aanbod was zo divers als maar zijn kan: diverse muziekgenres, theater, dans, cabaret, noem het maar. En alles gratis toegankelijk. Zonnetje erbij, niet te warm, en een leuke traditie leek zondag geboren. “Een volgende keer doen we zeker weer mee. Echt fantastisch dit”, vindt Bert Engelenburg. Zijn partner Floor en hij meldden zich spontaan aan bij de organisatie, nadat Floor bij de Nieuwe Veste op ‘Struinen...’ attent was gemaakt.

De tuin rond hun hoekhuis op de Graaf Hendrik III-laan biedt ruimte aan een stuk of dertig toeschouwers. “Daarbij konden we een voorkeur voor een genre aangeven, maar we lieten ons maar verrassen.” Die verrassing bleek saxofoonkwartet Ms. Reed. De vier Bredase dames speelden zoals alle deelnemende acts drie keer, voor steeds een ander publiek. Want het was wel de bedoeling dat je niet in een of twee tuinen bleef hangen, maar op zo veel mogelijk plekken ging kijken en luisteren.

Renate de Jong, bij Ms. Reed baritonsaxofoniste, bevalt het initiatief allerbest. “Ja, hartstikke leuk toch? We zijn wel eerst komen kijken, om te zien wat onze beste opstelling is en hoe de indeling was. We beginnen zo aan onze tweede set. De eerste liep lekker. We spelen zo’n drie kwartier, deels van blad en deels uit het hoofd. Wat wij de eerste keer merkten, vindt het publiek het echt leuk. Voor ons is het ook wennen, zo dicht bij het publiek. En op dezelfde hoogte, want er is uiteraard geen podium.”

Bert Engelenburg zit op het muurtje bij de ingang van zijn tuin te genieten. “Gelukkig boffen we met het weer. Zoals gisteren, met die regen, dan is het toch compleet anders. Waarom wij hieraan meedoen? We vinden het idee gewoon leuk, dat je geniet van elkaars tuin.”