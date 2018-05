Nieuwe tegenslag voor station Breda: 79 meter diepe geboorde bronnen verstopt

De bronnen, zes stuks, zijn nog maar een paar jaar geleden geboord. Ze worden gebruikt voor warmte/koude -opslag. In de zomer wordt het koele grondwater gebruikt om het station te koelen en in de wintermaanden wordt water dat in de zomer is opgewarmd, gebruikt om het gebouw te verwarmen. Het systeem levert een aanzienlijke energiebesparing op.

Veel eerder

Mits het werkt. Want waar de bronnen normaal gesproken pas na een jaar of zeven tot tien beginnen dicht te slibben, is dat in dit geval veel eerder. NS en ProRail, de eigenaren van het station, hebben Q-Flow, een gespecialiseerd bedrijf uit het Overijsselse Nijverdal, in de arm genomen om de bronnen te ontstoppen.

Klei

Volgens directeur Martin Bloemscheer van Q-Flow is een vorm van klei de oorzaak van de verstopping waardoor de capaciteit van de bronnen is teruggelopen. De twee bronnen die nu gereinigd worden werkten nog maar op 60% van hun kunnen.

'Ongelukkige samenloop van omstandigheden'

Als het gaat om de oorzaak heeft Bloemscheer, zelf afkomstig uit Breda, het over een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’. De directeur vermoedt dat er klei tijdens het boren is blijven zitten. Die is uitgehard en zorgt nu voor de problemen. Bloemscheer wijst ook op de bodemsamenstelling in Breda voor het boren van warmte/koudebronnen. Een deel van de zandige ondergrond bevat veel fijn zand waardoor verstoppingen eerder op de loer liggen.

Bleekloog

Het schoonmaken van de twee bronnen waar begin deze week een begin mee is gemaakt, gaat in totaal drie weken in beslag nemen. Dat gebeurt door ze, net als thuis bij de gootsteen, te ontstoppen. Er wordt een chemische vloeistof geïnjecteerd en met behulp van perslucht onder druk gezet. Die vloeistof (bleekloog in dit geval) wordt er daarna weer uitgezogen en de leiding schoongemaakt.

Bloemscheer: ,,En dan moeten de bronnen er weer jarenlang tegen kunnen.’’ Over de kosten die betaald worden door de eigenaren van het station, ProRail en NS, wil de directeur, uit 'concurrentie-overwegingen', liever niks kwijt.