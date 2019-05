Nieuwe Talentencentrum Breda: grote sporthal én atletiekbaan

BREDA - Een grote sporthal plus een uitgebreide indoor-atletiekvoorziening. Dat is volgens het college van B&W de beste keuze voor het Talentencenrum dat begin 2022 moet verrijzen op het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg in Breda.

Deze ‘plus-variant‘ legt het college nu voor aan de gemeenteraad. Eerder stemde de raad al in met een basisvariant voor een Talentencentrum zónder atletiek, die 13,5 miljoen euro zou kosten. Maar inmiddels is ook een studie gedaan naar een uitgebreide versie. “Voor het college is het helder dat we moeten gaan voor een centrum met de atletiekvariant”, aldus wethouder Daan Quaars (VVD).

24 miljoen

De investering voor de plus-variant is ruim 24 miljoen euro. Dat dit beduidend hoger is dan de eerder genoemde 13,5 miljoen euro, komt niet alleen door de atletiekvoorziening (6 miljoen euro) maar ook omdat de basisvariant nu 18 miljoen kost. De reden voor dat laatste is enerzijds technisch (de btw is meegerekend) en anderzijds dat de bouwkosten gestegen zijn.

Er wordt uitgegaan van een sporthal van 32 bij 48 meter, te verdelen in drie zaaldelen met een vrije hoogte van 9 meter. De atletiekvoorziening (met zesbaans sprintbaan) komt daarnaast en is 90 meter lang en 12 tot 25 meter breed. In het complex komen verder vergaderzalen, leslokalen, horeca, kantoren, was- en kleedruimten en een krachthonk. Ook is er tribuneruimte voor in totaal 400 mensen.

Amateurverenigingen

In het centrum zal niet alleen door topsporttalenten worden getraind. Het is nadrukkelijk ook bedoeld voor de breedtesport, zodat ook Bredase amateurverenigingen er terecht kunnen, terwijl de buitenruimte gebruikt kan worden door jongeren uit buurt om te spelen en sporten.

Een belangrijke gebruiker wordt ook het Vitalis College (onderdeel van ROC West-Brabant). Dat is vorig jaar begonnen met de opleiding Sport en Bewegen, waar in het eerste jaar gelijk 175 studenten zijn gestart. De verwachting is dat er uiteindelijk zo’n 400 á 500 mensen studeren aan deze drie-jarige opleiding.

Atletiek

Wat betreft topsport is nu al duidelijk dat in het centrum talentontwikkeling plaats gaat vinden voor badminton, atletiek en schaatsen. Naar ook de bonden voor onder meer triathlon, wielrennen en handbal hebben interesse getoond.