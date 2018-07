Nieuwe stadssuper Coop opent dinsdag in Breda

BREDA - De Bredase binnenstad is vanaf dinsdag weer een supermarkt rijker. Coop opent dan een stadswinkel in de Karnemelkstraat, in het pand waar voorheen de Big Bazar was gevestigd.

Het wordt de eerste Coop in Breda. Het gaat om het stadsconcept van de keten, dat de naam Coop Vandaag draagt. Mensen kunnen er hun reguliere boodschappen doen maar ook een broodje of maaltijd kopen om mee te nemen of om ter plekke op te eten.

Eigen slijterij

"Vooraan hebben we een gedeelte onder de titel 'Vandaag koken wij voor u' en meer naar achter is het motto 'Vandaag kook ik zelf'. En we hebben ook nog een eigen slijterij," legt bedrijfsleider John Mertens uit.

Het is de zesde Coop Vandaag die in het land wordt uitgerold sinds dit voorjaar. Met 573 vierkante meter is het een relatief grote stadswinkel. "Dit is ook wel de grootste van de zes," aldus Mertens.

Opening

Dinsdag vindt de feestelijke opening van de winkel plaats. Vervolgens is de zaak op alle dagen van 07.00 tot 22.00 uur open, behalve op zondag (dan gaan pas om 10.00 uur de deuren openen.)