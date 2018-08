Nieuwe sponsor, nieuwe tenues en extra waterveld: Hockeyclub Teteringen is ambitieus

Balletjes tikken in de achtertuin van het echtpaar Harry en Nanny Graauwmans; daar begon het ooit mee. ,,Kinderen van alle leeftijden deden mee. Als je geen pamper meer aanhad, mocht je meedoen", lacht Christine Stroeken die hier zelf op 11-jarige leeftijd kennismaakte met hockey. Niet op een moderne waterbaan, maar gewoon op gras. ,,Er waren geen eisen, iedereen mocht meedoen. En dat is altijd zo gebleven."

Want een elitevereniging, dat wil de MHCT niet zijn. ,,Je hebt van die clubs waar je vroeger door zo'n ballotagecommissie moest, om te kijken wat voor werk je vader deed", zegt voorzitter Jan-Willem Beukers. ,,Dat hebben we nooit willen uitstralen en dat kan in deze tijd zeker al niet meer."

Nieuwe tenues

Ambitie is er wel volop. Met een nieuwe sponsor, nieuwe tenues in de maak en met op de planning een tweede waterveld zijn er volop plannen. Trots laten Stroeken en Beukers hun huidige blauwe veld zien. ,,Dit is het beste veld om op te hockeyen. Door het materiaal veert het mee."

Dat vonden de Oranjedames ook: voor de spelen in Rio de Janeiro in 2016 trainden ze hier een week, in het geheim. Beukers: ,,Heel bijzonder was dat. Ze wilden een veld met de nieuwste eigenschappen wat zoveel mogelijk op die in Rio leek. Bovendien liggen we hier afgelegen dus konden ze ongestoord trainen. Als we dit seizoen een tweede veld hebben, zijn we waarschijnlijk de eerste vereniging in Nederland die honderd procent op watervelden speelt."

En dat voor een eenvoudige dorpse hockeyclub. ,,We hebben een hele hoge hockeydichtheid. Van de zevenduizend inwoners, hebben we wel vijfhonderd leden waarvan tweederde kinderen", aldus Stroeken. Vooral de laagdrempeligheid maakt de vereniging volgens haar zo populair. Het ons-kent-onsgebeuren, maar ook het goede contact met andere sportclubs in het dorp. En verder: "Goed sparen en het geld gewoon goed besteden", aldus Stroeken.

