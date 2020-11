Nieuwe speeltuin haalt het avontuur in kinderen naar boven

Traumati­sche woningover­val op gezin in Ulvenhout: in hoger beroep tien jaar cel en tbs geëist

13:15 BREDA - Tegen de verdachten van een brute woningoverval bij een familie in Ulvenhout in de zomer van 2017 is in hoger beroep tien jaar gevangenisstraf plus TBS geëist. Dat maakt het OM donderdag bekend.