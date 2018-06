Nieuwe Spaanse invasie in Breda: nu in de horeca

BREDA - Lange tijd was FEBO het enige Spaanse restaurant in Breda. En toen het pand van FEBO aan de Molenstraat eind 2014 in brand vloog, was het aantal tapaszaken in de stad nog steeds op één hand te tellen. Donderdag is FEBO heropend in de Halstraat. Maar in drieënhalf jaar is veel veranderd: inmiddels zijn er een dozijn Spaanse horecazaken én de nodige andere restaurants die tapas serveren.