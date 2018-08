Nieuwe school in Bavel gaat op zijn vroegst medio 2020 open

Bestemmingsplan

Minder leerlingen

De nieuwe school is berekend op 765 leerlingen. Dat is minder dan beiden scholen nu samen hebben. Maar de prognose is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen in Bavel en dat in 2023 de nieuwe school groot genoeg is. Tot die tijd blijft een deel van De Spindel open. Mocht nu blijken dat in de toekomst toch meer capaciteit nodig is, dan kan er extra nieuwbouw bij komen, waarin ruimte is voor maximaal 120 kinderen.