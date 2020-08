Nieuwe rol voor Chassé Theater in Breda: ‘We gaan met onze bezoekers vaker mee naar buiten’

BREDA - Corona versnelt op diverse fronten de evolutie van schouwburgen, waaronder het Chassé Theater in Breda. Het afschaffen van de traditionele seizoensbrochure is er een voorbeeld van.

Directeur Ruud van Meijel noemt er nog één: ,,Waarom waren we voorheen eigenlijk altijd de hele zomer dicht, afgezien van de filmvoorstellingen in Chassé Cinema? Vroeger kon je als theaterdirecteur bij wijze van spreken zes weken zomervakantie nemen. Deze zomer hebben we veel extra’s voor de jeugd gedaan, met succes. Dat willen we uitbreiden.”

Sunset Cinema

Als je binnenshuis minder mensen kunt herbergen, moet je meer organiseren, is het devies. Het theater krijgt een andere rol in de stad. ,,We gaan met onze bezoekers vaker mee naar buiten. Sunset Cinema, een serie filmvoorstellingen in de open lucht, is daar deze zomer een goed voorbeeld van. Ook dat deden we al, maar nu nog meer.”

Er komen meer evenementen aan, zoals mini-festival DNA Breda, medio september, waarbij Bredase theatermakers centraal zullen staan.

Volledig scherm Directeur Ruud van Meijel van het Chassé Theater. © Pix4profs / Jan Stads

De gedwongen sluiting en vervolgens de herstart met al z’n beperkingen dwongen het theater tot aanpassingen, die niet allemaal vlekkeloos verliepen. Van Meijel erkent het: verplaatste of geannuleerde voorstellingen bleven te lang zichtbaar op de site en zorgden voor verwarring bij bezoekers. ,,Toch ben ik heel trots op mijn team. We kregen door corona te maken met allerlei dingen die we niet gewend waren. Neem alleen al het werk rond die tienduizenden verkochte kaarten voor voorstellingen, die verplaatst of geannuleerd zijn. En nog steeds verkeren we met z’n allen in onzekerheid. Ik hoop dat onze bezoekers daar begrip voor hebben.”

Geen musicals

De crisis heeft grote consequenties. Musicals en opera zijn met een beperkt aantal zitplaatsen niet rendabel, daar waagt geen aanbieder zich aan. Van Meijel: ,,Wat je vooral zult zien, zijn kleinschalige voorstellingen van ongeveer een uur. Vaak twee op één avond, zodat we een dubbel aantal bezoekers kunnen ontvangen.”

Ook voor het bedrijf Chassé Theater – dat gezien de omstandigheden het 25-jarig bestaan niet uitbundig zal vieren - zijn de gevolgen ingrijpend. ,,We koersen af op 5 miljoen omzetverlies en een tekort van 1 miljoen aan het einde van het jaar. De noodsteun van de overheid compenseert dat tekort. Maar die steun loopt slechts tot 1 oktober, we weten niet wat de overheid daarna doet. Ook dat is spannend.”

Of het nu of in de nabije toekomst consequenties heeft voor de werkgelegenheid in het theater (72 fte’s), kan Van Meijel nog niet zeggen. ,,Dat is onderwerp van gesprek.”