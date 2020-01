Nieuwe roeden voor Bavelse molen, de wieken draaien in maart weer

BAVEL - Nog even en de wieken van Korenmolen De Hoop in Bavel draaien weer. Vrijdag zijn de nieuwe roeden geplaatst. In maart kan hij weer in gebruik worden genomen.

Molenaar Mark Heutink staat glunderend te kijken als de nieuwe roeden deze vrijdagmiddag met precisie hun bestemming krijgen. “Gelukkig hebben we het weer mee en waait het nauwelijks.”

In de ochtend zijn de oude roeden verwijderd, nu worden de twee gloednieuwe, 25 meter lange stalen exemplaren bevestigd. “Die gaan toch zeker een jaar vijftig mee. Dat moet ook wel, want dit is toch wel een heel ingrijpende klus geweest.”

Volledig scherm Korenmolen De Hoop. © Gerlach Hochstenbach

Eind 2017 kwam aan het licht dat de as waarop de roeden draaien helemaal was verroest. Sinds die tijd draait de 155 jaar oude molen niet meer, tot verdriet van veel Bavelnaren en met hen molenaar Mark Heutink.



Meer dan een eeuw is de molen in het bezit geweest van de familie Van Riel. De zussen Carla en Rian van Riel beseften enkele jaren geleden dat het niet langer mogelijk was de molen in particulier bezit te houden. Een groep enthousiaste dorpsbewoners richtte vervolgens een stichting op met als doel behoud van de molen voor de toekomst te waarborgen.

Quote Eind maart is de West-Brabantse Molendag. Tegen die tijd gaat de molen weer draaien en kan hij weer vooruit Martk Heutink, Molenaar

Tal van plaatselijke acties zijn de afgelopen jaren op touw gezet om geld in te zamelen voor de broodnodige restauratie van het karakteristieke en beeldbepalende monument. Die inspanningen brachten rond de halve ton in het laatje, inclusief een gemeentelijke bijdrage van vijf mille. Van het Molenfonds ontving de Stichting Molen Bavel 52.500 euro waardoor het benodigde bedrag bijeen was vergaard.