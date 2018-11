Nieuwe restaurantgids gelanceerd in Breda

BREDA - In Breda is donderdag een nieuwe restaurantgids gelanceerd, die volledig is gericht op uit eten gaan in de gemeente Breda. Het is een initiatief van Smakelijk Breda en Citymarketing Breda. Het magazine, dat jaarlijks zal verschijnen, vervangt de restaurantgids die jarenlang door de VVV is uitgebracht.

In de eerste editie van Restaurantgids Breda staan 125 eetgelegenheden. De gids is verdeeld in zes categorieën: koffiebars, lunchrooms, ijssalons, wijnbars, eetcafés en restaurants.

Naast een uitgebreide beschrijving van de zaken is er ook praktische informatie in te vinden zoals openingstijden en contactgegevens. Voor de interieur-fotografie is samengewerkt met fotograaf Joep van Aert, die in 2016 wereldwijd bekend werd door zijn fotoboek over DJ Hardwell.

Het voorwoord is geschreven door Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden: het ondernemerstrio, dat bekend is van Restaurant Breda in Amsterdam.