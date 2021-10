Nieuwe rechtbankpresident wil transparantie en een zittingsrijp dossier: ‘Een rechter moét rechtspreken’

Kinderraad Zundert haalt met regenboog­ze­bra­pad eerste succes binnen

ZUNDERT - Nog maar koud een maand in functie heeft de Kinderraad van Zundert het eerste tastbare succes al binnen. Het zebrapad voor de Zonnebloem in de Professor Manderslaan is omgezet naar een regenboogzebrapad. Dinsdagmiddag werd de oversteek feestelijk in gebruik genomen door burgemeester Joyce Vermue en de leden van de Kinderraad.

26 oktober