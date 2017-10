Nieuwe rechtbank Breda krijgt wellicht extra beveiligde 'bunker

BREDA - De nieuwe rechtbank in Breda krijgt wellicht een extra beveiligde zittingszaal voor strafzaken met een zeer hoog veiligheidsrisico. De rechtbank Zeeland-West-Brabant 'verkent' de mogelijkheid om zulke processen te houden in het nieuwe gerechtsgebouw, dat wordt gebouwd bij het NS-station.

De 'Bredase Bunker' zou de vierde in zijn soort zijn in Nederland, naast 'De Bunker' in Amsterdam en twee extra beveiligde zalen in Rotterdam en Schiphol.

Beveiligingseisen

Het gerechtsgebouw in aanbouw in Breda is volgens de rechtbank 'al ingericht met meer beveiligingsmogelijkheden dan het bestaande'. Het complex voldoet daarmee bouwkundig aan (een deel van) de te stellen beveiligingseisen. ,,Belangrijkste criteria om al dan niet een extra beveiligde zittingzaal te realiseren, zijn bereikbaarheid voor verschillende vormen van transport van verdachten, mogelijkheden voor beveiliging en goed beheer'', zegt woordvoerster Angela Martens.

Het Openbaar Ministerie (OM), dat samen met rechtbank en Raad voor de Kinderbescherming in de nieuwbouw gaat werken, juicht een extra beveiligde zaal in Breda mede om praktische redenen 'zeer toe'. ,,Nu moeten we keer op keer op verplaatsing met al onze mensen en meterslange dossiers. We zouden er heel blij mee zijn'', zegt OM-woordvoerster Elke Kool.

Meer armslag

Strafrechtadvocaten uit de regio reageren ook enthousiast. ,,Goed voor de logistiek, geeft iedereen veel meer armslag'', zegt Erik Thomas, wiens kantoor regelmatig cliënten bijstaat in extra beveiligde zalen. Hij verwacht bovendien tijdwinst als Bredase en Middelburgse risicozaken niet meer op de wachtlijst hoeven te komen in Amsterdam of Rotterdam.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant houdt in het midden of het onderzoek naar een 'Brabantse bunker' zijn oorsprong vindt in de opgevoerde strijd tegen de ondermijning in Zuid-Nederland. OM-woordvoerster Kool verzekert dat het parket 'hier in geval genoeg zaken heeft' voor een eigen 'bunker'. In eo'n extra beveiligde zaal kunnen ook gewone strafzaken worden behandeld.

Gevaar