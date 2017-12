Nieuwe parkeermeters: alle begin is moeilijk of klantonvriendelijk?

BREDA - Sinds eind van de zomer moeten alle Bredanaars en de bezoekers van de stad parkeren met behulp van de nieuwe meters. Het kentekenparkeren is intussen op alle plekken in en rond de binnenstad ingevoerd. Het werkt als volgt: je voert je kenteken in op het display van de meter, je betaalt met je pinpas of contant voor de gewenste parkeertijd en klaar is Kees. Zou je zeggen. Veel gebruikers hebben toch de nodige moeite met het gebruik van de parkeermeters. We peilden de meningen van gebruikers op de Vlaszak op een druk tijdstip, zaterdagmiddag rond één uur.

Over het algemeen kun je stellen dat de parkeerders best wat tijd nodig hebben voordat de transactie voltooid is. Bij wie alles vlotjes verloopt, is er zo'n anderhalve minuut gemoeid. Maar het moet gezegd dat er nog weinig routine te bespeuren is. Het systeem kent de nodige haken en ogen en bij de meters valt menige vloek op te tekenen. Zeker als de meters niet doen wat de gebruiker verwacht en je opnieuw met de exercitie kunt beginnen. Is het een kwestie van 'alle begin is moeilijk' of slaat de gemeente Breda (met de beste binnenstad van Nederland) de plank mis met dit nieuwe systeem?

Iedereen staat te tobben

"Klote", is het niet mis te verstane antwoord van mevrouw Leijten uit Oosterhout op de vraag hoe het systeem haar bevalt. "Het is gewoon niet handig. Iedereen staat ermee te tobben. Het oude systeem was een stuk eenvoudiger. En wij weten echt niet hoe lang we hier willen blijven, maar dat moet je wel van tevoren aangeven en voor betalen. Nee, ik vind het niet klantvriendelijk."

Ronald van Vliet is al evenmin over het kentekenparkeren te spreken. "Ik kom uit Etten-Leur en werk in Breda. Dan ga ik meestal op de fiets, omdat dat een stuk praktischer is. Maar voor dit soort bezoekjes aan het centrum pakken we de auto. Wat mij het meest stoort, is dat je niet achteraf kunt betalen. Kwestie van een kaartje meenemen en klaar. En bij het vertrek gewoon afrekenen voor wat je verbruikt hebt."

Lekker snel en eenvoudig

Een positieve ervaring, zij het de enige, is op te tekenen uit de mond van Stan Jacobs, Bredanaar. "Ik vind het wel een prima systeem hoor. Het werkt lekker snel en best wel eenvoudig. De eerste keer ging het een stuk langzamer, toen was het even puzzelen. Wat ik prettig vind is dat je niet terug hoeft naar je auto om het bonnetje achter je ruit te leggen. Je kunt met je pas contactloos betalen, dus je pincode is niet eens nodig. Maar het is uiteraard wel zaak dat je je kenteken uit je hoofd kent."

Je reinste abracadabra

"Voor mij is het systeem je reinste abracadabra", zegt een Bredase die niet met naam en foto in BN DeStem wil. "Ik heb al zo vaak een bonnetje uit zo'n ding gekregen voor een gratis kwartier, terwijl ik dat helemaal niet wil. Dat kun je ook niet meer in het scherm herstellen. De uitleg op het scherm vind ik sowieso niet accuraat. En als je in de zeikregen staat, baal je helemaal. Zeker als het weer eens fout gaat en je opnieuw kunt beginnen. Achteraf betalen is veel makkelijker. Op deze manier houdt Breda mensen uit de stad. En dat kan toch niet de bedoeling zijn."