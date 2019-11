‘Nieuwe’ najaarskermis van Breda: meer beleving op meer plekken

update OM: geen zicht op snelle aanhouding medever­dach­ten gruwelijke brandmoord Breda

11:56 BREDA – Er liggen geen nieuwe aanhoudingen in het verschiet in de zaak van de gruwelijke ‘brandmoord’ op de Bredase garagehouder Ger van Zundert (49). Hoofdverdachte Janie H. zit in het nieuwe Pieter Baan Centrum in Almere. Maar de twee andere verdachten, die het slachtoffer overrompeld en gekneveld zouden hebben, lopen nog vrij rond.