Nieuwe mfa Bavel: nog te veel open eindjes om keuze te maken

Op deze school beslissen de leerlingen mee: 'Kinderen kunnen hier alles leren'

7:41 PRINSENBEEK - Nemen we de nieuwe leerling aan? Mag een stagiair blijven? Hoe houden we de school schoon? Op democratische school Libertad in Prinsenbeek zijn dit niet alleen vragen voor volwassenen, ook de leerlingen beslissen mee. ,,We hebben een paar vaste afspraken, de rest bespreken we samen.”