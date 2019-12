Nieuwe Mark vraagt om geduld: het echte werk begint op zijn vroegst eind 2021

BREDA - Als de Nieuwe Mark doorgetrokken is, krijgt de westkant van het Bredase centrum een hele nieuwe aanblik. Het duurt alleen nog jaren voor het zover is.

De blauwe stippen die de toenmalig Bredase wethouder Alfred Arbouw anderhalf jaar geleden aanbracht bij de Markendaalseweg zijn bijna vervaagd. Ze geven aan waar de Nieuwe Mark straks wordt doorgetrokken. De stippen kunnen nog wel enkele keren bijgekleurd worden, want voorlopig gaat de rivier daar nog niet stromen.

En zelfs of de blauwe verf binnenkort nog eens tevoorschijn wordt gehaald, is de vraag, zo bleek woensdagavond tijdens een vergadering van de Bredase gemeenteraad over de Nieuwe Mark.

Reuring

Gaat er nog wat ‘reuring’ ontstaan langs het tracé, wilde PvdA-raadslid Arjen van Drunen weten. Wethouder Paul de Beer reageerde terughoudend: “Ik wil een beetje voorkomen dat we de rivier al vijf keer geopend hebben voor de aanbesteding begonnen is.”

Daarmee doelde hij op de vertraging die nu al meerder keren in het ambitieuze project is opgetreden. Toen de gemeenteraad in juli 2017 instemde met een verdiepte en bevaarbare variant van De Nieuwe Mark, was er nog sprake van dat in 2018 de eerste schop de grond in zou gaan. Dat moment werd vervolgens telkens uitgesteld.

Graafwerk

Vorige week verscheen een persbericht waar in stond dat de eerste fase van het werk in 2020 van start gaat. Maar woensdag werd duidelijk dat volgend jaar alleen een testopstelling geplaatst wordt van een ‘natuur-inclusieve’ groene kade en dat het feitelijke graafwerk waarschijnlijk pas eind 2021 begint.

“Het was niet de beste dag van mijn leven”, zei De Beer over het moment dat hij hoorde hoe lang het allemaal gaat duren. De redenen voor de vertraging zijn divers: van het rond krijgen van alle financiering tot de hogere eisen aan onder meer de vergroening van het tracé.

Volledig scherm De Nieuwe Mark, zoals hij er in de toekomst kan uitzien op de hoek van de Markendaalseweg en de Karnemelkstraat. © Gemeente Breda

De fasering ziet er nu als volgt uit: in 2021 wordt begonnen met het verdiepen van het deel van de rivier dat er al ligt aan de Markendaalseweg (van de Tolbrug tot de Karnemelkstraat). Daarna wordt in 2022 het volgende deel uitgegraven tot aan de Fellenoordstraat (over het noordelijk terrein van de oude Seelig Kazerne waar school De Rooi Pannen is gevestigd.)

Kosten

Daarmee zou in 2023 de eerste fase worden afgerond. Voor die fase vraag het college nu aan de gemeenteraad om 22,4 miljoen euro ter beschikking te stellen. Tel daar de 2,2 miljoen euro aan voorbereidingskosten bij op, dan kost de eerste fase bijna 25 miljoen euro. In 2017 werd nog uitgegaan van 25 miljoen voor het héle project.

De hogere kosten zijn deels een gevolg van algehele prijsstijgingen in de bouw, anderzijds zorgt de vergaande vergroening voor een hoger prijskaartje. Daar staat tegenover dat Breda ruim 4 miljoen Europese subsidie voor de vergroening binnen heeft gehaald.

Tweede fase

De tweede fase (2024-2026, is nu de planning) zal bovendien een stuk goedkoper zijn. Dat betreft het tracé van de Fellenoordstraat tot aan de singel, over het Seelig Zuid-terrein. Dat tracé is korter en minder bewerkelijk omdat daar natuurlijke oevers kunnen komen en dus geen damwanden hoeven worden te geplaatst.