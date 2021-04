Nieuwe LoveLife Run helpt (ex)kankerpatiënten op weg

BREDA - Het heet de LoveLife Run. Een nieuw loopevenement dat op 20 juni voor het eerst plaatsvindt in Breda. Als het een succes is, volgen later andere plaatsen in Nederland.

Bijzonder aan het nieuwe evenement zijn de deelnemers. De 25 hoofdlopers zijn allemaal (ex)kankerpatiënten. Zij lopen zij aan zij met twee van hun naasten, bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Daarnaast doen ook een aantal van hun behandelaars mee.

Behoorlijke afstand

De route is in totaal vijf kilometer. Dat lijkt voor de gevorderde loper een klein stukje, maar voor wie kanker heeft, of er nog niet zo lang geleden van is genezen, is het een behoorlijke afstand. Behandelingen als chemotherapieën en bestraling zijn zwaar en trekken een behoorlijke wissel op de lichamelijke conditie.

Komt bij dat er nogal wat patiënten zijn die, als gevolg van hun ziekte, het vertrouwen hebben verloren in het eigen lichaam. Deelname aan de LoveLife Run geeft in die zin deelnemers niet alleen fysiek, maar ook mentaal een flinke oppepper.

Swim to Fight Cancer

Idee voor het evenement is het gevolg van een initiatief van oncologisch fysiotherapeut Vanessa Roest uit Oosterhout. Zij begeleide al een tijdje patiënten bij het lopen. Ze kwam in contact met Amphia-oncoloog Hans Westgeest. Als ambassadeur van het zwemevenement Swim to Fight Cancer legde hij een lijntje met Fight Cancer.

Die organisatie probeert mensen in beweging te brengen acties te beginnen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer is zo’n actie. Bij dat landelijke evenement nemen eens per jaar in Breda deelnemers een duik in de singel. De LoveLife Run is daarop een mooie variant.

Symbool

Het is een evenement waarbij het niet om de tijd gaat, maar om het meedoen. Waar deelnemers de afstand afleggen in hun eigen tempo, met hun eigen hindernissen, overwinningen en succes. Als symbool voor het lange traject van de oncologische behandelingen die zij (hebben) ondergaan.

Inmiddels zijn de 25 hoofdrenners bekend. Eens per week traint een deel van hen bij Roest in Oosterhout, een ander deel loopt elke week onder begeleiding van runningtherapeut Matty Janssens in Breda. Extra trainers zorgen ervoor dat alles coronaproof, in kleinere groepjes, kan verlopen.

De run start 20 juni vanaf het Kasteelplein en volgt een route langs het Amphiaziekenhuis. Via sponsoren wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. De teller staat nu al op ongeveer 65.000 euro. Voor info en sponsoring zie: www.fightcancer.nl/event/love-life-run.