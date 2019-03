Nieuwe locatie SOVAK: Een stap naar zelfredzaamheid

Luka den Uijl (19) voelt zich nu al thuis in het appartement dat hij samen met zijn opa en oma heeft ingericht. “Ik was toe aan een volgende stap”, vertelt hij terwijl hij de afwas doet. “Op de woongroep in IJpelaar werd het allemaal wat te gemakkelijk voor mij.” Nu heeft hij zijn eigen appartement met een eigen keuken en dat bevalt hem wel. “Ik kook nu elke dag zelf. Ik heb hier ook meer ruimte en er zijn bijna geen regels meer.” Nog een pluspunt van deze locatie: “Ik kan lopend naar de winkels.”

Eigen huishoudens

De Havermansstraat is uniek binnen SOVAK. “De galerijflat met zestien appartementen en studio’s geeft de bewoners een groot gevoel van zelfstandigheid”, vertelt teamcoach Linda Geljon. “Ze vinden het belangrijk om hun eigen woonplek te hebben en om invloed te hebben op hun leven.” Geljon heeft dan ook nog niemand horen klagen over heimwee. Wie zich eenzaam voelt, kan altijd bij een begeleider terecht of gezelschap zoeken in de gemeenschappelijke leefruimte. Daar kunnen de bewoners, als ze daar behoefte aan hebben, ook gezamenlijk eten. “Maar iedereen voert hier zijn eigen huishouden. Er is echter altijd begeleiding aanwezig. Bovendien gaat ‘s avonds de poort dicht en alleen de bewoners en begeleiding kunnen deze openen.”

Trainingstraject

Om in aanmerking te komen voor een woning in de Havermansstraat hebben sommige cliënten een trainingstraject gevolgd. “Eerst gaan ze nadenken over wie ze zijn en wat ze zouden willen. Dan volgt een fase waarin praktische vaardigheden worden getraind en in de eindfase bepalen de cliënten wat ze concreet willen en welke stappen ze daarbij gaan nemen.”

Luka den Uijl (L) en Nick Hagenaars lopen op de galerij richting de woning van Luka in de nieuwe Sovak locatie in de Havermansstraat in Breda.

Begeleiding

Op de locatie Havermansstraat heeft elke bewoner wekelijks twee begeleidingsmomenten. De gesprekken zijn vaak ‘s avonds, want de meeste cliënten werken overdag of volgen een opleiding. “Dan bespreken we wat er bij hen speelt en wat ze deze week gaan doen. Sommige cliënten willen hulp bij het zoeken van werk, anderen willen leren koken of advies bij het aangaan van vriendschappen.”

Nick Hagenaars (30) wil leren hoe hij goed met geld kan omgaan. Hij heeft al enige ervaring met zelfstandiger wonen, want tot voor kort woonde hij in een studio van SOVAK in Zevenbergen. Hij ziet de Havermansstraat als een tussenstap naar volledige zelfstandigheid. “In Zevenbergen was ik klaar met leren. Hier wil ik een volgende stap maken.”

Laten zien

“De eerste paar dagen was het hier feest”, vertelt Geljon. “Er was veel aanloop, omdat iedereen zijn nieuwe woonplek wilde laten zien. De bewoners begrijpen dat dit niet altijd zo kan, omdat ze hier in een woonwijk wonen. Ze leren hier om rekening te houden met de buren. Ook zijn we benieuwd of onze cliënten iets kunnen betekenen voor de buurt.”