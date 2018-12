Nieuwe impuls Annakapel Zundert

De exploitatie en programmering was tot nog toe in handen van Riet Pijnappels en Jan Pooyé van de stichting Annakapel. Pijnappels: ,,Door andere werkzaamheden was er eigenlijk te weinig tijd voor.” Het aantal activiteiten nam daardoor af. Die zullen, nu Philip Nelemans, Daan Mathijssen en Pieter van Agtmaal van Bij de Nonnen het hebben overgenomen, toenemen en uitbreiden.

Lunch en diner

Nelemans: ,,We blijven ons richten op de borrels, beurzen, symposia, trouwerijen en andere zaken die al plaatsvonden in de Annakapel. Maar we breiden één en ander ook uit.” Zo wordt het mogelijk om in de toekomst ook te lunchen en te dineren in de kapel. Eventueel in combinatie met een vergadering of feest. Een cultureel programma, met concerten en dergelijke, zit in de pijplijn. ,,Maar heeft op dit moment niet de prioriteit.”