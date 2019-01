Nieuwe horecazaak De Botanist in het monumentale Trapkes-pand

BREDA - In het monumentale pand 'Van Ouds op de Trapkes’ aan de Tolbrugstraat in Breda gaat op vrijdag 22 februari een nieuwe horecagelegenheid van start: De Botanist. De zaak wordt een (cocktail)bar en restaurant en zal zowel overdag als ‘s avonds geopend zijn.

De Botanist komt in het pand waar zich in 2017 visrestaurant De Trapkes vestigde. Afgelopen najaar maakte die zaak een doorstart onder de naam Tahini, maar die is vervolgens maar enkele weken open geweest.

Met De Botanist komt er nu een heel nieuwe zaak in het gebouw dat sinds 1891 op de kop van de Haven staat. “Dit is een heel gaaf pand en past goed bij het concept dat wij met De Botanist neer willen zetten”, zegt Freek Sprangers, die samen met Bas Remie en Enes Gülen eigenaar is. Het drietal heeft op meerdere plekken in de Bredase horeca zijn sporen verdiend.

Cocktails

De naam De Botanist is gekozen om diverse redenen. Zo worden botanicals (kuiden) verwerkt in cocktails. “En we zetten bassins met kruiden neer in de keuken, zodat de koks verse kruiden kunnen plukken,” aldus Remie. Verder zal de (trendy) inrichting deels geënt zijn op een botanische tuin.

Op de menukaart van De Botanist komen met name plateau's te staan. “Met vier componenten vlees of vis en daarbij groenten en bijgerechten. Gericht op shared dining,” zegt Remie. Mensen kunnen echter ook alleen een drankje komen doen. In de weekenden komt later op de avond een dj draaien.

1 procent

Gezien de grote groei aan horeca is het in Breda - net als op veel plaatsen in Nederland - lastig om aan personeel te komen. De Botanist heeft daarom een extra beloning aan de arbeidsvoorwaarden toegevoegd. “Om het aantrekkelijk te maken hier te werken en de betrokkenheid te vergroten, gaan wij elke maand 1 procent van onze omzet verdelen onder het personeel,” aldus Sprangers.

De Botanist lijkt qua naam op Breda Botanique, het project met woningen, winkels, horeca en een botanische tuin dat in het pand van het oude Bredaas Museum op het Chassé Park komt. “Dat is echt toeval. Wij waren hier al lang mee bezig en hoorden pas enkele weken geleden van Breda Botanique. Daar gaan we de naam dus niet meer voor aanpassen,” aldus Sprangers.