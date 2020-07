Nieuwe horecaparel in een oud Bredaas klooster

Geen Dongense kermis in juli, mogelijk wel in augustus

17:18 DONGEN – Kermissen mogen in principe weer draaien. Dit is het gevolg van de versoepeling van de coronaregels per 1 juli. Voor Dongen betekent dat niet dat de kermis van 10 tot en met 14 juli ‘gewoon’ door kan gaan. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om het in augustus in te halen.