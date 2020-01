Nieuwe hoofdsponsor voor Breda Jazz

BREDA - Het Breda Jazz Festival heeft een nieuwe hoofdsponsor. ESJ Financial Engineering verbindt zich dit jaar aan het festival. Daarnaast is het bestuur van het jaarlijkse muziekfeest vernieuwd.

Het bestuur is versterkt met een nieuwe secretaris, penningmeester en vier bestuursleden. Voorzitter Bart Wouters: “Met zeven man en twee vrouw sterk zijn we klaar voor nu en de toekomst. We zijn al vol aan de slag met de organisatie van de 50ste editie. En na de mijlpaal van het festival dit jaar gaan we natuurlijk gewoon door.”

Het festival is van 21 tot en met 24 mei en start traditiegetrouw op Hemelvaartsdag om 13.00 uur op de Grote Markt.

De vorige editie van het jazzfestival was bijna niet doorgegaan. In december 2018 stond het festival er financieel zo slecht voor dat het bestuur overwoog de stekker uit het evenement te trekken. Afnemende inkomsten van sponsoren en fondsen in combinatie met stijgende kosten stelden de organisatie voor grote problemen. Uiteindelijk kwam de gemeente Breda met een subsidie van 150.000 euro over de brug.

De nieuwe hoofdsponsor, ESJ Financial Engineering, is actief in belastingadvies en accountancy. “We dragen Breda een warm hart toe en hechten er waarde aan dat de stad goed op de kaart wordt gezet", aldus directielid Alphons van de Ven.

In eerste instantie ging de festivalorganisatie met ESJ in gesprek over podiumsponsoring, maar dat liep dus uit op meer. Breda Jazz laat nu dan ook weten dat er ruimte is voor nieuwe podiumsponsors en ook andere vormen van sponsoring zijn mogelijk.