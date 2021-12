Nieuwe fontein geeft watershow op Bredase Grote Markt in alle kleuren van de regenboog: ‘Alleen geel-zwart zal niet gaan’

Verzonken

De fontein in de vorm van drie Bredase kruizen ligt verzonken tussen de kinderkopjes vlak voor het oude stadhuis. In de spuitgaten zitten lampen die alle kleuren van de regenboog kunnen aannemen. ,,Nee geel-zwart zal niet gaan”, aldus de leverancier, ,,Behalve als je er zwart water in doet.”

Test

Met een druk op een tijdelijk aangebrachte knop zet wethouder Tim van het Hof de eerste test donderdagmiddag in werking. Officieel is het een waterspeelplek die de hittestress op de Grote Markt, in de zomer een van de warmste locaties in de stad, moet verminderen. De waterstralen schieten in allerlei patronen en allerlei kleuren de lucht in. En dan is de test alweer voorbij. In het voorjaar van 2022 wordt hij officieel geopend en zijn de dansende waterstralen voor iedereen te zien.