Nieuwe fietspadverlichting tusen Chaam en Ulvenhout

Bredase kappers slaken noodkreet: ‘Den Haag help ons, anders moeten we de zaak sluiten’

18 januari BREDA - Eigenaren van kapsalons in Breda slaken een noodkreet voor meer steun uit Den Haag. Eén van de initiatiefnemers van een wat ze noemen ‘statement’ is Ali Tsouli (55) die sinds twintig jaar een kapsalon runt aan de Hambroeklaan in de Haagse Beemden (Kapper Alissandro). ,,Als we na 9 februari niet open kunnen is het voor veel kappers einde verhaal.”