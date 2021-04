Nieuwe entree speelbos: stoere ridders en een kasteelpoort

update + video Noodveror­de­ning centrum Breda heeft effect: rust terugge­keerd na drukke dag, winkels en horeca blijven dicht

27 april BREDA - De gemeente Breda heeft dinsdagmiddag om 17.00 uur een noodverordening afgekondigd voor de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationgebied. Dat betekent dat ook de winkels, supermarkten en horecaloketten in die gebieden sluiten, meldt een woordvoerder van de gemeente. Het was veel te druk in de binnenstad. Eerder ontruimde de ME het Kasteelplein en Park Valkenberg al. Inmiddels is de rust teruggekeerd. Om 22.00 uur heeft de burgemeester de noodverordening weer ingetrokken.