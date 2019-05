‘Nieuwe’ Driesprong in Breda is nu bijna helemaal af

BREDA - Er was een tijd, nog niet zo heel erg lang geleden, dat Daan Quaars van zijn moeder niet door de Driesprong mocht fietsen. Die Bredase buurt, ingeklemd tussen spoor en Tilburgseweg, was te gevaarlijk. Maar die tijd is voorbij. Nu is Quaars wethouder Bouwen en Wonen en zonder er ook maar even over na te denken fietst hij fluitend door de wijk.