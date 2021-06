Nieuwe datum voor eerste LoveLife Run Breda

droogte Het regent dat het giet, toch snakt de grond naar water. Hoe kan dat?

5 juni OSSENDRECHT - Vertwijfeld tuurt Corine Geujen, hydrologe bij Natuurmonumenten, over het Kleine Meer in Ossendrecht. Het enige wat ze ziet is een dorre vlakte, waar een spiegelend ven had moeten liggen. ,,Het lijkt wel of er echt nergens meer water staat.”