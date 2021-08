Nieuwe daklozenopvang in Breda slaat aan bij de doelgroep

,,Het is belangrijk dat mensen die enorm veel hebben meegemaakt de kans krijgen om in een fijne omgeving aan hun herstel te werken", zegt directeur Lieke Jansen. ,,Een slaapzaal voor acht personen, zoals in het oude gebouw, is onrustig. Daarom krijgen de meeste mensen nu een kamer voor zichzelf of als het druk is voor twee personen.”

Quote Je wilt niet weten hoe het is om op een slaapzaal met acht mensen te liggen Hans Mansens, Cliëntenraad SMO en voormalig dakloze

Broodnodig

En dat is broodnodig zo blijkt uit de reactie van ervaringsdeskundige Hans Mansens. ,,Je wilt niet weten hoe het is om op een slaapzaal met acht mensen te liggen", zegt de vroegere dakloze Bredanaar. Mansens verbleef in 2017 acht maanden in de oude daklozenopvang in Breda. Nu heeft hij een huis en is hij lid van de Cliëntenraad van de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO).

Niet veilig

Mansens zet zich in voor de tijdelijke bewoners die straks van de nieuwbouw gebruik gaan maken. ,,Ik denk dat daklozen hier erg blij mee zijn, want een slaapzaal met acht man dat is niks. Je doet geen oog dicht, je voelt je niet veilig en niet iedereen is even hygiënisch. Het oude gebouw was spartaans ingericht. Dat was bewust. Het idee was dat de onprettige omgeving de mensen wel zou aansporen om snel een plek in de samenleving te vinden.”

Quote Als je op het slechtste moment van je leven op een slaapzaal met acht tot tien mensen belandt. Dat gun je niemand Miriam Haagh, Wethouder Maatschappelijke Opvang

Confrontatie

Mansens vindt de nieuwe aanpak veel beter. ,,Vroeger moest je je aan de regels houden en anders werd je buiten gezet. Tegenwoordig wordt niet de confrontatie gezocht, maar gaan de begeleiders het gesprek aan. Kijken hoe iemand het beste geholpen kan worden. En dat werkt.”

Prettige omgeving

Wethouder Miriam Haagh (Maatschappelijke Opvang) begrijpt dat heel goed. ,,Als je op het slechtste moment van je leven op een slaapzaal met acht tot tien mensen belandt. Dat gun je niemand. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is mooi, open, met veel licht en groen. Een prettige omgeving. Dit is voor de mensen in de regio die het echt nodig hebben. Ik ben blij dat we het in Breda nu goed geregeld hebben. Het oude gebouw was echt op.”

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Wethouder Miriam Haagh en SMO directeur Lieke Jansen nemen op 1 oktober allebei afscheid van hun functie. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Afscheid Haagh en Jansen

Volgens Lieke Jansen worden jaarlijks circa 200 tot 250 daklozen opgevangen op de dag- en de nachtopvang. Voor zowel Jansen als Haagh was het dinsdag een bijzonder moment. Beiden nemen op 1 oktober afscheid van hun huidige functie. Haagh wordt de nieuwe baas bij BrabantZorg en Jansen gaat met pensioen. Jansen: ,,Zo'n mooi nieuw gebouw voor mensen die dakloos zijn geraakt, is echt een mooie afsluiting.”