Nieuwe daklozenopvang Breda krijgt slaapkamers in plaats van slaapzalen

Breda helpt ex-gedetineer­den bij praktische zaken

8:39 BREDA - Hoe zorg je als gemeente Breda ervoor dat ex-gedetineerden zo goed mogelijk terugkeren in de samenleving zonder dat ze vervallen in oude gewoonten? In ieder geval door hen meteen vanaf het begin van de detentie voor te bereiden op hun ontslag uit de gevangenis en vooral door het regelen van praktische zaken.