Nieuwe coronadode in Amphia, ziekenhuis waarschuwt: ‘Over een paar dagen ligt de ic vol’

videoHet aantal coronapatiënten in het Amphia ziekenhuis in Breda neemt zo snel toe dat het ziekenhuis rekening houdt met een scenario waarbij de intensive care over een paar dagen al vol ligt. Vandaag bezweek een tweede patient aande besmetting door het virus in het Amphia. Het gaat om een oudere inwoner uit de gemeente Zundert.

Beademing

Op dit moment zijn 8 van de 30 bedden op de intensive care al bezet door patienten met het virus. Ze liggen aan de beademing. In totaal liggen er nu ruim twintig coronapatienten in het Amphia, de rest is er beter aan toe en wordt in quarantainekamers verpleegd.

Volledig scherm © Beeld Werkt

Microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia. ,,Het is heel belangrijk dat we in Nederland zoveel mogelijk doen om de sociale contacten tot een minimum te beperken. De effecten van wat we nu doen zien we in het ziekenhuis pas na een aantal weken. We willen voorkomen dat het zo druk wordt dat we de noodzakelijke zorg niet goed meer kunnen leveren.‘’

Code rood

,,Het is code rood in het Amphia’’, zegt bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het ziekenhuis die de beleidsmakers in Nederland mede adviseert om meer maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het virus te vertragen. Dat zei hij overigens voordat donderdagmiddag de nieuwe maatregelen bekend werden gemaakt. ,,Het is belangrijk dat die piek zo lang mogelijk uitblijft zodat we voldoende capaciteit blijven houden om iedereen de juiste zorg te kunnen blijven bieden.’’

Dreigend tekort mensen en middelen

Grote probleem in het Amphia en andere Brabantse ziekenhuizen zijn de beschikbare middelen en mensen om de verwachte aanwas aan corona-patiënten aan te kunnen. Suttorp: ,,Dan praat je over gekwalificeerde IC-verpleegkundigen en voldoende beademingsapparatuur. We zijn druk doende om die capaciteit te verhogen. Maar dat is niet gemakkelijk aangezien aangezien alle ziekenhuizen in Brabant in hetzelfde schuitje zitten.’’

Extra afdeling

Het Amphia heeft inmiddels een extra afdeling ingericht waar patiënten met corona in afzondering kunnen worden opgenomen. Vier patiënten liggen daar al. Die afdeling kan zo nodig worden uitgebreid. ,,Maar daar zit een maximum aan’’, zegt Suttorp. ,,Het is echt heel belangrijk dat we die verwachte piek zoveel mogelijk uitstellen en afvlakken.’’ Kluytmans knikt: ,,Als burgers dit virus al hebben onderschat, dan moet dat nu echt voorbij zijn. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen: beperk je sociale contacten.’’

Voordeel nieuw ziekenhuis

Suttorp is blij dat het Amphia een nieuw ziekenhuis heeft met louter eenpersoonskamers en veel quarantainevoorzieningen. ,,Daar werden bij het maken van de plannen hier en daar vragen bij gesteld. Waarom alleen eenpersoonskamers? Maar dat komt nu wel heel goed uit. Voorheen hadden we aanzienlijk minder capaciteit gehad om al deze patiënten te kunnen verzorgen.’’

Code zwart

Volgens Kluytmans en Suttorp wordt alles binnen het Amphia in het werk gesteld om iedereen die met corona wordt binnengebracht goed te helpen. Toch sluiten zij niet uit dat er, net als in Italië nu het geval is, er een moment komt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Welke patiënt neem je nog wel, en welke niet. Code zwart, zoals dat in ziekenhuistermen heet. ,,Daar moet je niet aan denken, maar we kunnen het ook niet uitsluiten.‘’