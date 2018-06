BREDA - De nieuwe coalitie in Breda van VVD, D66 en Pvda maakt jaarlijks 100.000 euro vrij voor opvang van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, zogeheten ongedocumenteerden. De noodkreet van het Mondiaal Centrum Breda richting de politiek is daarmee gehoord. Voorzitter Wilbert Willems: ,,We zijn zeer verheugd.''

Het gaat om opvang van vluchtelingen die tussen wal en schip geraken, van wie de asielstatus is afgewezen of die in beroep zijn gegaan tegen die afwijzing. De coalitie wil het bedrag vanaf 2019 vrijmaken tot er een landelijke opvangregeling van kracht is. ,,We maken jaarlijks 100.000 euro vrij voor ons beleid ten aanzien van ongedocumenteerden, totdat er een rijksbrede afspraak is'', aldus het coalitieakkoord.

Kwetsbaar

Voorzitter Wilbert Willems van het centrum (oud-wethouder van GroenLinks in Breda) laat namens andere hulporganisaties weten: ,,Het is een kwestie van goed bestuur dat er nu ook aandacht is voor de positie van ongedocumenteerden in onze stad, één van de meest kwetsbare groepen, waarvoor nog steeds geen rijksbeleid is ontwikkeld. En waar het Mondiaal Centrum de noodopvang in de vorm van bed, bad, brood en begeleiding verzorgt. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de oproep nu wordt beantwoord met een expliciete passage in het bestuursakkoord.''

Worstelen

Breda, maar ook veel andere steden, worstelen met de noodopvang van de statusloze vluchtelingen. Gemeenten moeten meewerken aan uitzetting en mogen alleen de meest noodzakelijke zorg bieden. De ene gemeente draagt meer bij dan de andere. De bijdrage van Breda was volgens het Mondiaal Centrum, dat onderdak heeft in een voormalig broederhuis aan de Roland Holststraat in wijk Boeimeer, veel te karig. Het centrum deed een dringend beroep op de formerende partijen jaarlijks een ton bij te dragen, uit humanitaire redenen en omdat de kas voor noodopvang en begeleiding in zicht komt. ,,De stad is mede verantwoordelijk'', klonk het.

Isolement