Nieuwe coalitie Breda laat lang op zich wachten: is er iets aan de hand?

BREDA - Een maand geleden ging Bas van ‘t Wout in Breda aan de slag als formateur om een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA op te tuigen. Het enthousiasme onder de ‘partners’ was even groot als het vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen. Daarna werd het oorverdovend stil. Schiet het een beetje op met de onderhandelingen?

Op 28 april dook er nog een foto op: de onderhandelaars van de vier coalitiepartijen staan breed lachend voor kasteel Bouvigne voor een ‘goed gesprek’. Ze hebben ook al een ‘goed gesprek gehad’ in het koetshuis van Anneville. En in een monumentale boerderij in Prinsenbeek.

Akkoord rond Pinksteren

De zaken gaan gesmeerd, zeggen de onderhandelaars in koor. ,,Rond Pinksteren verwacht ik een akkoord’’, voorspelt CDA-lijsttrekker Jeroen Bruijns. Dat betekent dat in de loop van juni een nieuw college van burgemeester en wethouders kan worden geïnstalleerd. Daar kan de raad dan iets van vinden, waarna deze bestuursperiode echt van start kan gaan.

Doorakkeren

Dat het zo stil is betekent niet dat er bonje is, zeggen de onderhandelaars. ,,We moeten veel lezen, heel wat informatie ophalen. Het kost tijd om alles door te akkeren’’, zegt Marike de Nobel van GroenLinks.

Ze wil goed beslagen ten ijs te komen, om problemen in de toekomst te voorkomen. De Nobel: ,,Als we een akkoord met stoom en kokend water tot stand brengen, produceren we misschien iets waar we achteraf niet tevreden over zijn. En we moeten er wel vier jaar mee doen.’’

Quote

Zo zit ook PvdA-lijsttrekker Arjen van Drunen in de race, al nuanceert hij het belang van een coalitieakkoord: ,,Het lost niet alle grote problemen op. Het is vooral een voorzet, die we daarna nog wel moeten inkoppen.’’

Voorkeuren

Quote De sfeer is goed, we hebben respect voor elkaar. Jeroen Bruijns , Lijsttrekker CDA Breda Op dit moment zitten vier partijen aan tafel. Vier jaar geleden waren het er nog drie. Bovendien lopen de politieke voorkeuren van de kersverse partners wat verder uiteen. De coalitiegenoten zijn zich daar van bewust. Toch verwachten ze niet dat uiteenlopende ideologieën een grote impact op de samenwerking in Breda gaan hebben.

,,De sfeer is goed, we hebben respect voor elkaar’’, zegt CDA-chef Bruijns. Daar is ook een goede reden voor: de partners zijn een beetje tot elkaar veroordeeld. De raad bestaat intussen uit elf partijen, met nieuw fracties op de flanken zoals LPF, Forum en de Partij voor de Dieren. Het nieuwe midden is dan geneigd om elkaar op te zoeken, hoe moeilijk het voor sommige leden van bijvoorbeeld GroenLinks misschien ook is om te worden uitgemaakt voor ‘middenpartij’.

Overigens onderstreept de nieuwe coalitie dat de partijen die daar niet aan meedoen wel degelijk om hun mening wordt gevraagd. ,,We zijn oprecht geïnteresseerd’’, zegt Van Drunen. ,,We willen echt weten wat ze belangrijk vinden.’’

Doorslaggevend

Quote Het is ook weer niet dat we bezig zijn met een fusie. Boaz Adank, Lijsttrekker VVD Breda Doorslaggevend is uiteindelijk toch wat de onderhandelaars van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA belangrijk vinden. Ze zijn het in ieder geval eens over de problemen en ‘uitdagingen’ die Breda te wachten staan, zoals de steeds verder groeiende kloof tussen arme en rijke wijken. De vraag die moet worden beantwoord is: wat gaan ze er aan doen?

Daar moeten ze het dus nog over eens worden. Als het gaat zoals de partners voorspellen, dan komt het antwoord rond Pinksteren.

Ook VVD-lijsttrekker Boaz Adank ziet dat als een haalbare deadline: ,,De verschillen tussen ons zijn minder groot dan in de landelijke politiek. Natuurlijk, het is puzzelen, maar we gunnen elkaar ook wat. En het is ook weer niet dat we bezig zijn met een fusie.’’