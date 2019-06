Nieuwe café in centrum Breda: De Kastelein

Filmverto­ning Bohemian Rhapsody in Breda gaat niet door wegens slechtweer­voor­spel­lin­gen

14:29 De filmvertoning van Bohemian Rhapsody aan het Spanjaardsgat in Breda gaat vanavond niet door. Reden is de voorspelling van opnieuw slecht weer en veel regen. Ook is er kans op felle windstoten.