Nieuwe buurt op plek oude Bredase bakkerij heeft nu ook een naam: ‘Bread Breda’

video Zonta van den Goorbergh betrokken bij massale crash in Portugal, jongeling haalt finish na veelbelo­vend weekend weer niet

Een massale valpartij heeft de Moto2-race in Portugal zondagmiddag ontsierd. In de negende ronde schoven zeker tien man hard van de motor af op het gladde circuit, onder wie de Bredase Zonta van den Goorbergh. Voor hem is het al de derde race op rij dat hij de finish niet haalt.

24 april