Nieuwe buurman zorgt voor commotie in Teteringen: 'Wat als er weer een kogelregen volgt?'

LongreadTETERINGEN - Inwoners van Teteringen zijn doodsbang nu blijkt dat de vorig jaar aan een liquidatie ontsnapte Habib A. hun nieuwe buurman wordt. In de straat waar A. een huis heeft gekregen voor hem en zijn gezin, is een handtekeningenactie begonnen. De mensen hebben er 'knikkende knieën', zeggen ze. De buurt had voorgelicht moeten worden, zegt zijn advocaat. Dat is de gemeente afgeraden, laat burgemeester Paul Depla van Breda weten. Hij houdt een vinger aan de pols.