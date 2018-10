Nieuwe busregeling West-Brabant valt niet bij iedereen in goede aarde

BREDA/DEN BOSCH - De nieuwe dienstregeling die busbedrijf Arriva in West-Brabant wil gaan rijden valt niet overal in goede aarde. Zowel in de gemeenteraad van Breda als in Provinciale Staten worden kritische noten gekraakt. Met name het verdwijnen op zondag van lijn 11 naar Bavel schiet in het verkeerde keelgat.

Vanaf 9 december ziet de dienstregeling er anders uit. Grote wijzigingen zijn er niet, maar wel worden enkele lijnen opgeheven. Het verdwijnen op zondag van lijn 11 naar Bavel veroorzaakt het meeste rumoer.

Quote Waarom heeft u toegestaan dat lijn 11 naar Bavel is geschrapt? Peter Vissers en August Veenebos, Gemeenteraadsleden Breda'97 en VVD

Volledig scherm Hermen Vreugdenhil, Statenlid Christen Unie © roy lazet Arriva heeft laten weten dat er niet genoeg mensen zijn die gebruik maken van deze verbinding. Maar raadsleden Peter Vissers (Breda’97) en August Veenebos (VVD) willen van burgemeester en wethouders van Breda weten: ‘Waarom heeft u toegestaan dat lijn 11 naar Bavel is geschrapt?’ Ze vrezen dat dit besluit tot ‘minder duurzame verplaatsingen’ leidt. Anders gezegd: mensen pakken voortaan de auto.

Ook in Provinciale Staten is het besluit om de zondagse bus naar Bavel te schrappen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Wat de fracties van ChristenUnie en CDA vooral opvalt, is de achterliggende gedachte van Arriva: ‘Het geld dat vrij komt, wordt ingezet op drukke lijnen’. Dat is een ‘stiekeme uitholling van het busvervoer in het landelijke gebied’, constateren de Statenleden Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) en Ankie de Hoon en Roland van Vugt (CDA).

Volledig scherm Peter Vissers, Breda '97 © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Intussen maken Vissers en Veenebos in Breda zich ook druk over het ‘stadskaartje’ dat Arriva invoert. Dat is in het weekeinde geldig op alle Bredase stadslijnen, maar het is niet mogelijk om er mee naar de kerkdorpen Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout te rijden.

Ze vinden dat niet bijdragen aan de bereikbaarheid van die plaatsen. De fracties willen dat het college daar een punt van maakt, wanneer wordt gepraat over de nieuwe aanbesteding van het busvervoer in West-Brabant. De huidige ‘concessie’ loopt pas in 2022 af, maar het kan geen kwaad om er nu alvast over te beginnen, laten de raadsleden weten.

In Den Bosch maken Vreugdenhil, De Hoon en Van Vugt zich ook zorgen over de invoering van Bravoflex. Dat is een vervoerservice op afroep, die wordt gereden met kleine bussen. Daarmee wordt onder meer in Moerdijk geëxperimenteerd. Bij de Statenfracties leeft de angst dat dit een opmaat is voor het schrappen van reguliere buslijnen in het buitengebied.

Quote Overvolle bussen en teleurge­stel­de reizigers CU en CDA, Provinciale Staten

Verder stellen ChristenUnie en CDA vraagtekens bij de ‘jaarlijkse malaise’ aan het begin van het schoolseizoen. ‘Overvolle bussen en teleurgestelde reizigers’ wekken de indruk dat Arriva in die periode zijn planning niet goed op orde heeft. De fracties willen daarom dat Gedeputeerde Staten van Arriva eist dat de planning voor september 2019 al voor de zomervakantie wordt voorgelegd. Zo kan het provinciebestuur een vinger aan de pols houden, in de hoop dat personeelstekort in 2019 geen reden is om busritten te laten uitvallen.