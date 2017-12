Nieuwe Bredase stadswijk Havenkwartier: 8 plannen

1. School

Als alles doorgaat, komen er meer dan 1.000 woningen in het Havenkwartier. De realisatie van een nieuwe school kan dan interessant zijn. Zo heeft Kbs De Spoorzoeker in de Belcrum qua aantallen het maximum bereikt. Er zijn twee locaties geschikt voor een school: In het gebied Speelhuislaan - Rijckevorsselstraat en op het Haveneiland (na 2023).

2. Jachthaven en woonboten

In de toekomst wordt onderzocht of een jachthaven voor boten die langer in de stad verblijven, interessant kan zijn. Voor boten die kort aanleggen, is er ruimte aan de noordkade van de Belcrumhaven. Aan de zuidkade van de Belcrumhaven kunnen de legale woonboten blijven liggen. Uitbreiding van het aantal ligplaatsen (10) is niet gewenst.

3. Speelhuislaan wordt groen

Bomen vormen de basis voor de Speelhuislaan. Aangevuld met elementen die verwijzen naar het industrieel gebruik van weleer. De groene lommerrijke Speelhuislaan moet de belangrijkste openbare ruimte vormen in de verbinding met de Belcrum en het station.

4. Buurtwinkelcentrum

Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om aan beide kanten van de Belcrumweg detailhandel te ontwikkelen. Door de Belcrumweg te verleggen en de openbare ruimte te herinrichten, zou een winkelplein ontwikkeld kunnen worden. De huidige winkels (Aldi, Jumbo en pompstation) blijven dan behouden, maar worden opgewaardeerd met kleinere winkels. Wonen boven de winkels behoort tot de mogelijkheden.

5. Terrassen op de kade

Leisure in het havenkwartier moet het havenprofiel versterken. Denk daarbij aan het gebruik van water en het bieden van ruimte aan nieuwe culturele activiteiten. In het plan staat dat er 'gedurfde en spannende' invullingen moeten worden gerealiseerd. Ook wordt er gepraat over een bijzonder aanbod van horeca en leisure in de industriële gebouwen met terrassen op de kade en aanlegmogelijkheden voor boten. Dat moet zorgen voor extra aantrekkingskracht.

6. Bed & Breakfast

Het is de bedoeling om een van de binnenstad onderscheidend retail-milieu te creëren. Daar is in principe geen ruimte voor een nieuw hotel. Er zijn wel kansen voor andere mogelijkheden van tijdelijke overnachtingen zoals een bed & breakfast.

7. Verwijzing naar het industriële verleden

Het gebied heeft een industrieel karakter. Veel mensen kunnen zich het industriële gebruik nog herinneren. Daarom willen ze dat behouden. De voormalige bedrijfsgebouwen krijgen wel een nieuwe invulling, maar het is de bedoeling dat ze verwijzen naar hun industriële verleden.

8. Klavers Jansen: cultuur en wonen

In het gebied Klavers Jansen wordt onderzocht of bestendiging van de creatieve sector en cultuur mogelijk is. Zo kan het gebied een mix krijgen van al ontplooide cultuurvormen, creatief ondernemen en nieuwe bijpassende woonvormen.