Nieuwe bomen voor Van Duyn van Maasdamstraat in de Heuvel: ‘Al drie keer viel er een grote tak naar beneden waarbij auto's beschadigd werden’

Een week geleden brak op maandagochtend in alle vroegte een forse boomtak af van een van de oude acacia's in de Van Duyn van Maasdamstraat in de wijk de Heuvel in Breda. Volgens de bewoners stond er op dat moment geen zuchtje wind. De boomtak landde op de nieuwe Suzuki Swift van straatbewoonster Carina (29). Volgens de moeder van twee kinderen is de auto, die ze pas acht maanden in bezit had, total loss.