Nieuwe boeken over legendarische Wright Flyer-vlucht: ‘Na een eeuw praten de mensen er nóg over’

ETTEN-LEUR - Als Arie de Bruin Etten-Leurenaren ernaar vroeg kon bijna iedereen boven een bepaalde leeftijd spontaan verhalen oplepelen over die legendarische vlucht, in 1909 bij de Leur. ,,Liedjes die grootouders erover zongen, verhalen die ouders vertelden. De vlucht heeft hier al die jaren voortgeleefd in de hoofden van mensen. Het moet écht iets bijzonders zijn geweest.”

Zondag is het 112 jaar geleden dat voor het eerst een gemotoriseerd vliegtuig opsteeg vanaf Nederlandse bodem: een Wright Flyer die het luchtruim koos bij de Leur, daarheen gehaald door de Leurse ondernemer en filantroop Sybrand Heerma van Voss.

De Bruin is bij heemkring Jan uten Houte de specialist in dit onderwerp. Hij slaagde er de afgelopen jaren in nog zoveel nieuwe informatie over het onderwerp naar boven te halen, dat hij er drie (digitale) boeken over vol schreef. De heemkring publiceert die zondag in één klap op de website heermavanvoss.nl: rond 20.25 uur, het tijdstip waarop in 1909 de Wright Flyer opsteeg.

Spontane verhalen

,,In 1999 verscheen een eerste boek over die vlucht, gebaseerd op serieus onderzoek: Een immense vogel gelijk”, vertelt De Bruin. ,,In de twintig jaar daarna is nog veel meer informatie naar boven gekomen, die we nu toch toegankelijk wilden maken voor geïnteresseerden.”

Na het verschijnen van dat eerste boek kwamen vanzelf meer verhalen los over de legendarische vlucht. ,,Er werd over gesproken. Mensen benaderden de heemkring spontaan om verhalen van ouders of grootouders te delen. En zelf benaderden we ook mensen die heel vaak mooie anekdotes hadden.”

Een prentbriefkaart uit de vorige eeuw herinnert aan de mijlpaal in de Nederlandse luchtvaart die in 1909 plaatsvond bij de Leur: 'Vliegmachine voor het eerst opgestegen te Leur N.Br. op initiatief van den weled: heer S.C.J. Heerma van Voss'.

Geen getob meer

De Bruin tekende die herinneringen op in één van de drie boeken die de heemkring vanaf deze week gratis beschikbaar maakt op de site. De andere twee pdf-boeken gaan over de voorbereidingen voor de vlucht en de activiteiten net ervoor. ,,Daarin heb ik vooral nieuwe informatie opgenomen die ik in archieven heb ontdekt”, zegt de Bruin. ,,Voor dat boek in 1999 moest ik nog naar Den Haag om in papieren archieven te zoeken. Omslachtig en tijdrovend, echt een heel getob. Maar inmiddels kun je thuis, achter je computer, enorm veel opzoeken in digitale archieven. Zo werd het veel gemakkelijker om nieuwe informatie te vinden.”

Waarom De Bruin al decennia lang zijn tijd steekt in onderzoek naar een vlucht in 1909? ,,Als kind ben ik al in de ban geraakt van de luchtvaart. Ik had wat zakgeld gespaard, mijn moeder vond dat ik daar eens iets van moest kopen. Ze nam me mee naar de boekhandel en vond eigenlijk dat ik een vulpen aan moest schaffen. Maar de verkoper leidde me naar een plank met luchtvaartboeken.”

Daar kocht hij voor 4 of 5 gulden een boek over vliegtuigen - en zo begon de magie. ,,De liefde voor vliegtuigen is nooit meer weggegaan. Ik heb me gespecialiseerd in de geschiedenis van het vliegen, en dan is die vlucht in Etten-Leur natuurlijk een mijlpaal. Het allereerste vliegtuig in Nederland, een gebeurtenis waar de mensen een eeuw later nóg over praten!” Hoe zou je dat óóit beu kunnen raken?

De drie nieuwe boeken over de Wright Flyer-vlucht in 1909 zijn vanaf zondagavond 20.25 uur gratis als pdf te downloaden op de heemsite heermavanvoss.nl.