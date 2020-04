Nieuwe Blind Walls Gallery in Breda: 'Het komt allemaal wel goed, zo niet dan toch’

De muurschilderingen dienen nu als troost voor de Bredanaar in zware tijden. Het werk van Sint Joost-studenten Tom Onrust (24) en Wouter van der Giessen (24) is de nieuwste aanwinst van de Blind Walls Gallery. Het is nog niet helemaal af: de verf om de muurschilderingen te voltooien hadden zaterdag wat leveringsproblemen; begin komende week volgt dan toch echt de voltooiing.

Ergeren aan verpaupering

Het eerste initiatief voor de schildering werd genomen door schildersbedrijf Rob Vlemmix, die het verval van het winkelcentrum al langer niet aan kon zien. ,,Telkens als ik er langs reed, ergerde me ik aan de verpaupering. Het gebouw werd echt mishandeld met al die graffiti." En dus schilderde Vlemmix het over. Keer op keer. ,,Dat kost me veel geld, want ik betaal dat uit eigen zak. Maar het was me een doorn in het oog, ik vond dat ik er dan maar zélf iets aan moest doen." Hij raakte in contact met de beheerder en later ook met Dennis Elbers, directeur van de Blind Walls Gallery. Het plan werd gesmeed. De negen woordjes die nu gekozen zijn, zijn geïnspireerd op een jeugdherinnering van Van der Giessen; zijn ouders zorgden er met deze nuchtere tekst voor dat grote tegenslagen overwonnen konden worden.