Nieuwe bestuursvoorzitter Avans: Philippe Raets volgt Paul Rüpp op

11 juli ULVENHOUT - Imkervereniging Sint Ambrosius in Ulvenhout is dit jaar een eeuw oud. In die honderd jaar is het bestaan van de imker enorm veranderd. Was hij vroeger puur op de opbrengst van honing gericht, tegenwoordig doet hij vooral aan natuurbescherming en educatie. Of zij.