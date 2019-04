Nieuwe beelden van doorrijder ernstig ongeluk in Breda, er blijkt nog iemand bij gewonde vrouw te hebben gestaan

Het ongeluk gebeurde zondagavond iets voor 23.00 uur op de Hamdijk in Breda. Op eerder verspreide beelden is te zien dat de automobilist even stopt en dan stapvoets doorrijdt. Op het moment dat de hulpdiensten met spoed ter plekke kwamen, zagen ze een vrouw bebloed op de grond liggen. Ze had een ernstige hoofdwond en was niet goed aanspreekbaar. Het slachtoffer ligt nog altijd op de intensive care, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Dinsdag is ze geopereerd aan haar bekken en oogkas.