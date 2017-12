Nieuwe beelden doorrijder Nieuwe Prinsenkade Breda: in auto zaten twee personen

BREDA - Het tv-programma Opsporing Verzocht laat vanavond (20.30-21.30 uur) nieuwe camerabeelden zien in de zaak rond het ernstige ongeval op de oversteekplaats op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober werd een 34-jarige man uit Breda op de zebra geschept .

De bestuurder van de auto reed na het ongeval door en vervolgde zijn weg over de Nieuwe Prinsenkade. De Bredanaar raakte zwaar gewond. In de uitzending wordt de stand van zaken van het onderzoek bekend gemaakt. Ook worden camerabeelden getoond waarop te zien is dat de auto waarmee de aanrijding plaats vond bij een garagebedrijf aan het Hazepad in Breda wordt geparkeerd.

Vriend

Rond 03.35 uur liep het slachtoffer de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober jl. met een vriend over de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Zij staken samen over via het aldaar gelegen zebrapad. Het slachtoffer liep daarbij achter zijn vriend aan. Die hoorde plots een harde klap en zag bij het omkijken het slachtoffer door de lucht vliegen. Het was meteen duidelijk dat hij was aangereden door een auto. De automobilist maakte zich direct uit de voeten, het slachtoffer hevig bloedend en buiten bewustzijn achterlatend. Verschillende omstanders waren getuigen geweest van de aanrijding en legden een verklaring af. Enkelen daarvan waren dusdanig ontdaan dat aan hen slachtofferhulp werd aangeboden.

Slachtoffer

Het slachtoffer werd na het ongeval in het ziekenhuis een periode slapende gehouden. Hij herstelt nu verder in een revalidatiecentrum. Hij kan nu een beetje lopen en zitten, meldt de politie, maar het spreken lukt nog bijna niet. Het is de dan ook de vraag hoe hij verder herstelt.

In de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdagavond 7 november jl. werden beelden getoond van het ongeval en een inhaalmanoeuvre van de veroorzaker een kruising eerder te hoogte van de Haagdijk. Na de uitzending kreeg de politie circa 50 tips binnen met daarbij bruikbare reacties van directe getuigen. Uit de verklaringen komt naar voren dat er sprake was van twee inzittenden in de doorgereden auto en dat het vermoedelijk gaat om twee jongemannen met een Noord Afrikaans uiterlijk.

Auto

Door rechercheonderzoek kwam de politie de doorgereden auto op het spoor. Binnen bij een garagebedrijf aan het Hazepad in Breda Noord werd een donkerblauwe Citroen C3 aangetroffen. Het voertuig was al voorzien van een nieuwe voorruit en motorkap. Het gaat vrijwel zeker om de doorgereden auto die nu verder op sporen wordt onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Onderzoek in de omgeving leverde relevante camerabeelden op die in de uitzending getoond worden, zo maakt de politie zojuist bekend. De eigenaar van het bedrijf verleende medewerking aan het onderzoek. Hij had niet via de media meegekregen dat een dergelijke auto door de politie gezocht werd vanwege een ernstig ongeval. De recherche heeft contact gezocht met de eigenaresse van de aangetroffen auto. Er bleek geen sprake te zijn van diefstal. Uit haar verklaring wordt niet duidelijk wie er die nacht dan wel in reed.