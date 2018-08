Nieuwe amfibieënpoel Haagse Beemden

De poel moet de biodiversiteit in de stad versterken, laat de gemeente weten via een woordvoerder. ,,Deze hoek wordt al lange tijd ecologisch beheerd en is altijd een erg natte hoek. Een amfibieënpoel ligt hier op de juiste plek. Dit jaar kwam een kans om op deze locatie een kleine poel aan te leggen voor salamanders, kikkers, padden en waterinsecten zoals torren en kevers."

De waterplek is niet alleen bedoeld voor insecten en padden: ,,Daarnaast zijn dit soort poelen belangrijke drinkplekken voor andere landdieren zoals egels en vogels. Met het aanleggen van een overgang van nat naar droog versterk je de biodiversiteit", aldus de woordvoerster. Direct omwonenden zijn met een bewonersbrief geïnformeerd over de nieuwe uitvalsbasis voor padden, insecten en vogels.

De driehoekige poel ligt op de hoek van een groene plek, tussen de Blokmoeren en de Noortberghmoeren, langs het Moerenpad. Maar dat is ook de plek direct onder de hoogspanningslijn die door de Haagse Beemden loopt. Er liggen plannen om deze 150 kV-lijn onder de grond te brengen, te 'verkabelen', zo dat heet. Op de vraag of de poel deze plannen niet in de weg ligt, antwoordt de woordvoerster van de gemeente dat er voor de aanleg contact is gezocht met de netbeheerder, TenneT. ,,Er is schriftelijk toestemming gevraagd aan Tennet; deze is verkregen."