Nieuwe advocaten No-Surrender-oprichter Klaas Otto: 'Verdedigingslijn verandert niet'

BREDA - Sanne Schuurman uit Breukelen en Niels van Schaik uit Utrecht zijn de nieuwe advocaten van Klaas Otto, de No-Surrender-oprichter uit Bergen op Zoom die terecht staat voor onder meer brandstichting, afpersing en witwassen. De bekende strafpleiters nemen het werk over van Louis de Leon en Robert van 't Land. Die legden twee weken geleden de verdediging neer omdat de rechtbank het strafproces niet wilde uitstellen in verband met de geestelijke toestand van Otto.

Schuurman zegt dat het nieuwe team de verdedigingslijn van de vorige advocaten doorzet. ,,We sta pal achter hun inhoudelijke standpunten.''

Warrig

Ook de nieuwe raadsman is van mening dat Otto onder de huidige omstandigheden zijn proces niet kan volgen. ,,Ik ken hem van een verhoor in een andere zaak waarin hij getuige was. Hij maakte toen een zeer energieke indruk, kende zijn zaakjes precies. Nu trof ik een ander mens aan: wel strijdvaardig maar heel warrig.''

Zes maanden nodig

De nieuwe advocaten gaan de rechtbank donderdag om 'voldoende tijd en ruime faciliteiten' vragen om hun werk voor te bereiden. ,,Dat kan niet als Klaas in dat strenge regime in Vught blijft vastzitten. Als ik hem daar een uur wil spreken, ben ik door de strenge veiligheidsmaatregelen al minstens een halve dag kwijt. Bovendien kan Klaas daar al acht maanden niet in zijn computer. Hij kan zijn dossier dus niet lezen.''

Schuurman en Van Schaik denken een half jaar nodig te hebben om zich goed te kunnen voorbereiden.

Quote Er wordt veel beweerd over Otto, maar daarvan is weinig terug te vinden in de ten­las­te­leg­ging. Het is een gevecht om de beeldvorming geworden Sanne Schuurman, raadsman

Ook de nieuwe advocaten willen Otto zo snel mogelijk uit de cel krijgen, precies wat het Openbaar Ministerie niet wil. Bij de voortzetting van het stilgelegde strafproces gaan ze de rechtbank donderdag vragen om de hechtenis op te heffen en als dat niet lukt, overplaatsing naar een milder regime.

Schuurman noemt de strafzaak inhoudelijk 'heel interessant'. ,,Er wordt veel beweerd over Otto, maar daarvan is weinig terug te vinden in de tenlastelegging. Het is een gevecht om de beeldvorming geworden. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging maar ze houden hem in de cel op basis van zaken waarvoor hij helemaal niet terecht staat. Dat kan niet in Nederland; je kunt niet insinueren dat iemand iets heeft gedaan, hem daar niet voor vastzetten - omdat er geen bewijs is - maar er op die manier wel voor zorgen dat hij in een andere zaak in de cel blijft.''

Aanslagen

De advocaat doelt op de verdenkingen dat Otto aanslagen zou hebben willen laten plegen op officier van justitie Greetje Bos en een voormalige captain van No Surrender in Rotterdam. De onderzoeken in deze zaken staan volgens de verdediging op een laag pitje of liggen zelfs helemaal stil. In het geval van het onderzoek rond Bos heeft het OM laten weten dat er geen verder bewijs is gevonden. In deze en nog enkele andere onderzoeken tegen Otto blijft Louis de Leon Otto's advocaat.

Quote Ik ben niet uit op ruzie met de rechtbank. Er komen nu twee nieuwe gezichten. Ik hoop dat de rechters fris en open naar ons kijken, misschien wat toegeeflijker zijn Sanne Schuurman

Een derde reden om Otto in Vught te houden heeft wel degelijk te maken met het lopende strafproces. Het gaat om de verdenking dat hij vanuit de cel getuigen in die strafzaken heeft laten beïnvloeden. Schuurman: ,,Maar die getuigen zijn intussen gehoord. Daar hoeft hij dus ook niet meer voor in de cel te blijven.''